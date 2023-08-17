Обмінники штучно збільшують курс: у які дні краще не купувати валюту

З покупкою валюти пов'язано безліч міфів, наприклад те, що її потрібно купувати у певні дні. Деякі вважають саме 1 та 15 число найбільш невигідними, адже в цей час обмінники ставлять курс, з якого хочуть найбільше заробити.

Коли краще купувати валюту

Аналітик Олексій Козирев вважає, що насправді немає різниці коли купувати валюту. Зміни курсу залежать не напряму від дат, вагомий вплив мають саме події, що відбулися напередодні.

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Олексій Козирев Фінансовий аналітик Що стосується дат покупок валюти 1 та 15 числа, то тут є лише одна логіка – справді отримання нашими чиновниками та бізнесом авансів та зарплат у ці періоди. Оскільки зарплати окремих груп цього чиновницького та управлінського апарату досить значні, вони своїми покупками валюти у дні отримання авансу та зарплати справді збільшують попит на валюту. Не критично, але збільшують, чим і намагаються користуватися обмінки, завищуючи курс цими днями.

Проте Козирев не вбачає у цих датах жодної закономірності. Аналітик наполягає, що для того аби найвигідніше купувати валюту, потрібно звертати увагу на події у глобальній економіці.

Згадайте, наприклад, на початку пандемії зліт курсу готівкового долара та євро. І це не було пов'язано з датами календаря. Причина була не в тому, що в банках щось було погано, а просто в зриві логістичних поставок готівкової валюти в Україну, що і викликало додатковий ажіотаж, який спекулянти роздмухали на декілька тижнів.

– згадує Козирев

Після цього у НБУ вирішили зупинити цей ажіотаж і самостійно відрегулювати ситуацію. Нацбанк завіз готівковий долар та євро, чим і зміг швидко знизити курс.

Схожа ситуація відбувається і зараз. На курс впливає безліч зовнішніх факторів, зокрема події на фронті, імпорт та експорт. Аналітик пригадав, як сильно змінювалася ситуація на валютному ринку через блекаут. Тоді курс "стрибав" неконтрольовано, фінансові установи, що знаходилися в зоні ураження, просто не могли працювати і приймати рішення.

Зараз при рішеннях про купівлю/продаж валюти я б більше прив'язувався не до конкретної дати, а до сукупності факторів: що відбувається з парою євро/долар на зовнішніх ринках, чи вистачає вам гривні на підтримку своїх зростаючих в умовах інфляції поточних витрат тощо,

– радить Козирев.

Експерт також наголошує на тому, що готівковий валютний ринок завжди складно контролювати. А особливо важко це робити в умовах, коли найближче майбутнє передбачити неможливо. Через масштабні обстріли та терористичні акти росіян, стабілізувати економічну ситуацію у довгостроковій перспективі надважке та нереалістичне завдання.