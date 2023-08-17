Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 17 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,2 гривні (+10 копійок проти 16 серпня), а продаж – 37,9 гривні (+20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,62 гривні (+12 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,3 гривні (-8 копійок), а продаж – 38 гривень (+20 копійок), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продаж – (+20 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,11 гривні (без змін), а продаж – 41,67 гривні (+7 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,73 гривні (+14 копійок), а продаж – 37,98 гривні (+18 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+18 копійок). Євро купують за 41,25 гривні (+5 копійок), а продають за 41,56 гривні (+16 копійок).

Що буде з курсом наступного тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий на наступний тиждень готівковий валютний ринок буде відчувати передчуття вересневих змін. Йдеться про поступову лібералізацію ринку, а отже регулятор вже готовий послабити регуляцію на початку осені, що безумовно вплине на готівковий курс.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наступного тижня і в принципі до кінця поточного місяця не варто очікувати особливої курсової динаміки. Так межі допустимих коливань долара і євро збережуться на рівні початку серпня: це 37,2 – 37,7 гривні за долар та 40,7 – 42 гривні за євро.

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