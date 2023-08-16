Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 16 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,1 гривні (+10 копійок проти 15 серпня), а продаж – 37,7 гривні (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,5 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,21 гривні (без змін), а продаж – 37,8 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,06 гривні (+7 копійок), а продаж – 41,52 гривні (+6 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,59 гривні (+11 копійок), а продаж – 37,7 гривні (+10 копійок).
- Євро купують за 41,2 гривні (+10 копійок), а продають за 41,4 гривні (+5 копійок).
Що може вплинути на курс
Банкірка Анна Золотько під час розмови з 24 Каналом розповіла, що долар може додати в ціні через 2 чинники:
- наближення осіннього періоду;
- побоювання українців щодо повторення енергетичної кризи через обстріли інфраструктури.
Зараз ми знаходимося у доволі сприятливому для гривні часовому проміжку – в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується. Тому я не прогнозую подальшого зростання курсу.
Відтак, як прогнозує експертка, курс продажу американської валюти знаходитиметься цього тижня в діапазоні 37,3 – 37,8 гривні.