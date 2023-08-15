Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 15 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37 гривень (без змін проти 14 серпня), а продаж – 37,65 гривні (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,5 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,2 гривні (+6 копійок), а продаж – 37,65 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (без змін), а продаж – 41,45 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,48 гривні (+10 копійок), а продаж – 37,6 гривні (+10 копійок).
- Євро купують за 41,1 гривні (-4 копійки), а продають за 41,35 гривні (-5 копійок).
Прогноз щодо курсу на цей тиждень
Як повідомляє 24 каналу банкірка Анна Золотько наближення осіннього періоду, а також побоювання щодо можливої енергетичної кризи через обстріли росіян, можуть посилити долар. Таким чином попит може підвищитися на валюту на сірому ринку.
Зараз ми знаходимося у доволі сприятливому для гривні часовому проміжку – в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується. Тому я не прогнозую подальшого зростання курсу. Щоправда, з огляду на сформований на ринку фактичний баланс між попитом та пропозицією, й зміцнення гривні, схоже, чекати не варто.
За її прогнозами, найближчими днями курс продажу американської валюти знаходитиметься в діапазоні 37,3 – 37,8 гривні.