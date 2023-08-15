Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (без изменений против 14 августа), а продажа – 37,65 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,5 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,2 гривны (+6 копеек), а продажа – 37,65 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (без изменений), а продажа – 41,45 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,48 гривны (+10 копеек), а продажа – 37,6 гривны (+10 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 41,1 гривны (-4 копейки), а продают за 41,35 гривны (-5 копеек).

Прогноз по курсу на эту неделю

Как сообщает 24 каналу банкирша Анна Золотько приближение осеннего периода, а также опасения относительно возможного энергетического кризиса из-за обстрелов россиян могут усилить доллар. Таким образом, спрос может повыситься на валюту на сером рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Сейчас мы находимся в благоприятном для гривни временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением и укрепления гривни, похоже, ждать не стоит.

По ее прогнозам, в ближайшие дни курс продажи американской валюты будет находиться. в диапазоне 37,3 – 37,8 гривны.

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