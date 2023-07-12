Дехто втратить гроші: Кабмін ухвалив зміни щодо виплат для ВПО

Кабмін вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Зокрема продовжили термін виплат та затвердили список тих, кому більше не платитимуть.

Кому продовжать виплати

Для ВПО, які отримують допомогу зараз і проживають в Україні, автоматично будуть продовжені виплати з 1 вересня 2023 року до кінця січня 2024 року. Тобто ще на 6 місяців.

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Звертаємо увагу, що громадянам для продовження виплат жодних додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично,

– наголосили у міністерстві.

Виплати не продовжуватимуть особам, які повернулися на місце проживання або перебувають за кордоном понад 30 днів без обґрунтованої причини. Такими причинами вважаються:

службове відрядження;

стажування;

лікування або реабілітація;

догляд за хворою дитиною або оздоровлення її.

Хто ще не отримає гроші

Також виплати не продовжать особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня виплати продовжать надавати людям, чий майновий стан потребує державної підтримки. Натомість ті, хто можуть здійснювати суттєві витрати самостійно, більше не отримуватимуть кошти.

Тож виплати буде припинено наступним категоріям переселенців:

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни);

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянину про це буде повідомлено. В разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджувальні документи та продовжувати отримувати виплати,

– пояснили в Мінсоцполітики.

Постанова також надає можливість отримувати допомогу ВПО, у яких народилися діти після переміщення. Також тепер людина може відмовитися від статусу ВПО онлайн не звертаючись до органу соціального захисту населення.

Згідно зі змінами, виплати переселенцям здійснюватимуться 15 та 28 числа кожного місяця.

Усі ці зміни починають діяти з 1 вересня, тому у серпні все буде у звичному режимі.