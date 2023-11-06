Як НБУ оцінює ситуацію на валютному ринку після введення реформ

3 жовтня НБУ оголосив про перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу. Ринок стримано відреагував на ці зміни, ситуація залишається стабільною.

Зміни на валютному ринку

НБУ відзначає, що після жовтневих змін, стався підвищений попит на валюту. Проте ця ситуація була очікуваною і тому ринок був готовий до цих подій.

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25 жовтня відбулося засідання КМП. У результаті обговорення, було вирішено знизити облікову ставку з 20 до 16%.

За кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Збереження стійкості валютного ринку позитивно впливатиме на курсові й інфляційні очікування.

– повідомляють у НБУ

Зараз на фінансовому ринку ситуація стабільна. Хоча курс коливається, ці зміни незначні. Українці починають здійснювати більше фінансових операцій і це позитивно впливає на економічний сектор. За останній місяць курс впав з 36,57 гривні до 36,17 гривень за долар

Чи є загроза стабільності фінансового ринку

Безумовно, на фінансовий ринок впливають події на фронті. Останні масштабні коливання виникли через обстріли та закриття "зернового коридору". Значними ризиками на фінансовому ринку залишаються можливі ракетні атаки з боку Росії на критичну інфраструктуру.

Загострилася й проблема із затримками повернення валютної виручки окремими експортерами. Крім того, упродовж останніх місяців послабилася ритмічність надходження міжнародної допомоги. Те, що ці ризики наразі не реалізувалися в повному обсязі, не свідчить, що під час ухвалення монетарних рішень їх треба залишати поза увагою.

– наголошують представники НБУ

Варто розуміти, що реалізація можливих ризиків зменшує надходження валюти в Україну. А це, своєю чергою, знижує курсову стійкість.