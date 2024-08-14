Тариф на газ у вересні: чи подорожчає 1 кубометр
14 серпня 2024, 16:17Читать новость на русском
Джерело:"Нафтогаз"
Більшість українців обслуговує постачальник останньої надії "Нафтогаз". Клієнтами цієї компанії є понад 90% споживачів.
Як зміниться тариф у вересні
Вартість газу для побутових споживачів у вересні залишатиметься без змін. Зокрема, тариф "Нафтогазу" і надалі складатиме 7,96 гривні за кубометр.
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Це значення не зазнає змін протягом останніх декількох сезонів. Воно буде актуальним і надалі, щонайменше до травня 2025 року.
В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.
Вартість газу у інших постачальників також має залишатись без змін. Зараз їхні тарифи такі: