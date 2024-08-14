Стан української економіки
Дослідження "Правосуддя в контексті російської збройної агресії", яке провели 5−12 липня показало, що на думку 64% респондентів політична ситуація в Україні погіршилася. Лише 22% не помітили змін, а ще 7% вказали на покращення.
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Впевненість у майбутньому погіршилося у 57% опитаних, 25% не змінили своїх очікувань і лише 10% чекають на кращий розвиток подій.
У 60% погіршилося матеріальне становище сім'ї, ще у 355 воно не змінилося і лише у 4% покращилося. Зазвичай про поліпшення повідомляли особи до 30 років.
Найпоширеніші втрати через війну такі:
- погіршення психоемоційного стану – 49%;
- погіршення стану здоров’я – 39%;
- втрата доходів та роз'єднання сімей – 25%;
- загибель близької людини або втрата роботи – 20%.
До найгіршої шкоди завданою війною 72% опитаних відносять загибель цивільних, ще 70% – загибель військових. 315 проголосували за тілесні ушкодження та спричинення інвалідності.
На думку українців компенсація має бути надана:
- родичам загиблих – 68%;
- тим, хто втратив житло і майно – 44%;
- тим, хто пройшов полон – 38%;
- тим, хто дістав фізичні каліцтва – 36%;
- ветеранам війни – близько 30%;
- родичам зниклих безвісти – 20%.
Близько 60% респондентів вважають недоцільним надавати допомогу українцям за кордоном, тоді як 37% виступають за таку допомогу. Прикметно, що люди із зони бойових дій, молодші за віком, а також ті, хто має досвід переміщення та міграції, більш схильні підтримувати надання допомоги.