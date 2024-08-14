Состояние украинской экономики

Исследование "Правосудие в контексте российской вооруженной агрессии", которое провели 5-12 июля показало, что по мнению 64% респондентов политическая ситуация в Украине ухудшилась. Только 22% не заметили изменений, а еще 7% указали на улучшение.

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Уверенность в будущем ухудшилось у 57% опрошенных, 25% не изменили своих ожиданий и только 10% ждут лучшего развития событий.

У 60% ухудшилось материальное положение семьи, еще у 355 оно не изменилось и только у 4% улучшилось. Обычно об улучшении сообщали лица до 30 лет.

Самые распространенные потери из-за войны следующие:

ухудшение психоэмоционального состояния – 49%;

ухудшение состояния здоровья – 39%;

потеря доходов и разъединение семей – 25%;

гибель близкого человека или потеря работы – 20%.

Обратите внимание! О материальных потерях обычно говорят жители прифронтовых территорий, а об ухудшении здоровья лица старше 50 лет.

К худшему вреду нанесенного войной 72% опрошенных относят гибель гражданских, еще 70% – гибель военных. 315 проголосовали за телесные повреждения и причинение инвалидности.

По мнению украинцев компенсация должна быть предоставлена:

родственникам погибших – 68%;

тем, кто потерял жилье и имущество – 44%;

тем, кто прошел плен – 38%;

тем, кто получил физические увечья – 36%;

ветеранам войны – около 30%;

родственникам пропавших без вести – 20%.

Около 60% респондентов считают нецелесообразным оказывать помощь украинцам за рубежом, тогда как 37% выступают за такую помощь. Примечательно, что люди из зоны боевых действий, моложе по возрасту, а также те, кто имеет опыт перемещения и миграции, более склонны поддерживать оказание помощи.