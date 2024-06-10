Зміцнення валюти та незначні коливання: чого чекати від долара

Помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах валютного ринку спричинило зміцнення національної валюти. На міжбанківському валютному ринку (МВРУ) в середині тижня котирування опустилися до 40,10-40,15 гривень за долар.

Що відбувається на валютному ринку

Обсяг інтервенцій Національного банку за минулий тиждень скоротився до 694,1 мільйонів доларів, що майже на 400 мільйонів доларів менше, ніж попереднього тижня. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.

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На готівковому ринку ще спостерігався дещо підвищений попит через масовані виплати зарплат та посилені девальваційні очікування, спричинені динамічним зростанням курсу позаминулого тижня.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Проте через конкуренцію із безготівковим сегментом і тут курс відійшов від максимальних позначок та повернувся всередину діапазону 40-41 гривень за долар. Мінімальних позначок вартість долара на готівковому ринку досягла в середині тижня, коли курс продажу опустився до 40,6-40,7 гривень за долар.

За словами банкірки, зміцнення гривні протягом минулого тижня здебільшого було нормальною корекцією після динамічного курсового ривка.

Однак ближче до п’ятниці ситуація на ринку стабілізувалася, і готівковий курс встановився на більш-менш стабільному рівні в діапазоні 40,7-40,8 гривень за долар.

Цього тижня я очікую на дещо меншу волатильність на ринку через вичерпання ефекту перехідної дати. У готівковому сегменті не виключені спроби подолати позначку 41 гривню за долар, хоча ймовірність закріпитися вище неї доволі низька,

– пояснює Анна Золотько.

На її думку, вартість готівкового долара протягом цього тижня коливатиметься в діапазоні 40,6-41,3 гривень за долар.

Який курс долара сьогодні

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Курс валют у банках

Станом на ранок 10 червня, за даними "Мінфіну", середній курс купівлі готівкового долара в банках становить 40,15 гривні (+5 копійок порівняно з 7 червня), а курс продажу – 40,74 гривні (+5 копійок).

Курс купівлі готівкового євро в банках в середньому становить 43,60 гривні (без змін), а курс продажу – 44,44 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку середній курс купівлі долара становить 40,70 гривні (+10 копійок), а курс продажу – 40,80 гривні (+15 копійок).

Євро купують за 44,17 гривні (+2 копійки), а продають за 44,40 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках