Что происходит на валютном рынке

Объем интервенций Национального банка за прошедшую неделю сократился до 694,1 миллионов долларов, что почти на 400 миллионов долларов меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом в комментарии в комментарии 24 Канала рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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На наличном рынке еще наблюдался несколько повышенный спрос из-за массированных выплат зарплат и усиленных девальвационных ожиданий, вызванных динамичным ростом курса на позапрошлой неделе.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Однако из-за конкуренции с безналичным сегментом и здесь курс отошел от максимальных отметок и вернулся внутрь диапазона 40-41 гривен за доллар. Минимальных отметок стоимость доллара на наличном рынке достигла в середине недели, когда курс продажи опустился до 40,6-40,7 гривен за доллар.

По словам банкира, укрепление гривны в течение прошлой недели по большей части было нормальной коррекцией после динамичного курсового рывка.

Однако ближе к пятнице ситуация на рынке стабилизировалась, и наличный курс установился на более-менее стабильном уровне в диапазоне 40,7-40,8 гривен за доллар.

На этой неделе я ожидаю несколько меньшую волатильность на рынке из-за исчерпания эффекта переходной даты. В наличном сегменте не исключены попытки преодолеть отметку 41 гривну за доллар, хотя вероятность закрепиться выше нее довольно низкая,

– объясняет Анна Золотько.

По ее мнению, стоимость наличного доллара в течение этой недели будет колебаться в диапазоне 40,6-41,3 гривен за доллар.

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Какой курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 июня, по данным "Минфина", средний курс покупки наличного доллара в банках составляет 40,15 гривны (+5 копеек по сравнению с 7 июня), а курс продажи – 40,74 гривны (+5 копеек).

Курс покупки наличного евро в банках в среднем составляет 43,60 гривны (без изменений), а курс продажи – 44,44 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке средний курс покупки доллара составляет 40,70 гривны (+10 копеек), а курс продажи – 40,80 гривны (+15 копеек).

Евро покупают за 44,17 гривны (+2 копейки), а продают за 44,40 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках