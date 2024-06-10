Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,15 гривны (+5 копеек против 7 июня), а продажа – 40,74 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,60 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 44,44 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,70 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,80 гривны (+15 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+15 копеек). Евро покупают по 44,17 гривны (+2 копейки), а продают за 44,40 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 7 июня, обменники покупают доллар в среднем за 39,65 гривны (-43 копейки), а продают – за 40,72 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-43 копейки), а продают – за (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,77 гривны (+2 копейки), а продажа – 44,67 гривны (+13 копеек).

Вырастет ли валюта снова

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, во второй половине июня значительных колебаний на валютном рынке не предвидится. В то же время "отголоски" апрельской девальвации гривны могут быть ощутимы.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Активная девальвация гривны, как это наблюдалось в апреле и мае, ведет к росту цен. При этом по объективным причинам, как, например, у импортеров, так и субъективных – у производителей, продавцов ценники будут увеличены на случай дальнейших девальвационных процессов. Иногда такой рост может вдвое превышать имеющуюся девальвацию.

Кроме того, на валютный рынок может повлиять рост тарифа на электроэнергию. Впрочем, как говорит Лесовой, регулятор готов к таким колебаниям.

Заметьте! Курс доллара на этой неделе может находиться в таком диапазоне: межбанк – 40 – 41 гривна, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны.

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