Якщо Росія вдарить по ГТС та сховищам, чи залишаться українці без газу
Джерело:NV.ua
Росіяни активно обстрілюють Україну, намагаючись уразити важливу інфраструктуру. Зокрема, і об'єкти групи "Нафтогаз".
Чи можуть уразити сховища
Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов уточнив, що Україна має важливий актив – підземні газові сховища. Їхня загальна місткість перевищує 31 мільярд кубометрів.
Читайте також У яких населених пунктах буде відновлене водопостачання, попри обстріли
Україна користується максимум половиною цих сховищ. Решта традиційно пропонується нашим європейським партнерам та трейдерам, аби вони зберігали там газ.
В українські сховища було закачано орієнтовно 2,5 мільярда кубів від європейських трейдерів торік. Це значне досягнення, особливо під час війни.
Самі сховища знаходяться глибоко під землею, до трьох тисяч метрів завглибшки – їх пошкодити неможливо. Ризик полягає у втраті чи пошкодженні певної частини так званої наземної інфраструктури, на яку і припали основні удари навесні. Але група Нафтогаз в особі підприємства Укртрансгаз постійно займається розвитком захисних споруд,
– уточнює Чернишов.
Зверніть увагу! Українські підземні газові сховища – найбільші у Європі.