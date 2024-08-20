Чи можуть уразити сховища

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов уточнив, що Україна має важливий актив – підземні газові сховища. Їхня загальна місткість перевищує 31 мільярд кубометрів.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" Україна користується максимум половиною цих сховищ. Решта традиційно пропонується нашим європейським партнерам та трейдерам, аби вони зберігали там газ.

В українські сховища було закачано орієнтовно 2,5 мільярда кубів від європейських трейдерів торік. Це значне досягнення, особливо під час війни.

Самі сховища знаходяться глибоко під землею, до трьох тисяч метрів завглибшки – їх пошкодити неможливо. Ризик полягає у втраті чи пошкодженні певної частини так званої наземної інфраструктури, на яку і припали основні удари навесні. Але група Нафтогаз в особі підприємства Укртрансгаз постійно займається розвитком захисних споруд,

– уточнює Чернишов.

Зверніть увагу! Українські підземні газові сховища – найбільші у Європі.