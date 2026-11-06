ЄС вимагає від України скасувати пільгові ціни та відкрити експорт газу

Європейські партнери підготували новий перелік невідкладних кроків для реформування вітчизняного енергетичного сектору. Ці зміни можуть кардинально переписати правила гри на ринку та безпосередньо вплинути на платіжки мільйонів українців.

Чому платіжки українців опинилися під загрозою та які ще вимоги висунули європейські партнери

Європейська комісія у своєму щорічному звіті щодо України за 2026 рік, оприлюдненому 4 листопада, прямо вказала на необхідність поступового скасування ПСО (покладання спеціальних обов'язків). Саме цей механізм зараз дозволяє утримувати фіксовані, пільгові тарифи на блакитне паливо для населення та підприємств теплокомуненерго під час війни. Крім того, Брюссель очікує від Києва зняття заборони на експорт природного газу за кордон.

У документі наголошується, що реформи залишаються важливим пріоритетом для нашої держави. Зокрема, йдеться про належний анбандлінг операторів газорозподільних систем – тобто чітке розділення функцій транспортування, розподілу та постачання газу, щоб уникнути монополій. Єврокомісія визнала лише "незначний прогрес" у цій сфері, відзначивши скасування ПСО для виробників електроенергії з газу.

Як це вдарить по гаманцях та кого захистять

Поступова лібералізація енергетичних ринків означає перехід до ринкових цін, які можуть суттєво перевищувати нинішні 7,96 гривні за кубометр від "Нафтогазу". Щоб цей ціновий шок не став катастрофою для родинних бюджетів, європейські чиновники вимагають прискорити створення спеціального механізму фінансування потреб вразливих споживачів. Простими словами – держава має розробити нову, більш ефективну систему адресних субсидій для тих, хто об'єктивно не зможе оплачувати ринкові квитанції.

Нагадаємо! Заборона на експорт українського газу була запроваджена на початку повномасштабного вторгнення для гарантування енергетичної безпеки та проходження складних опалювальних сезонів. Водночас механізм ПСО неодноразово продовжувався урядом, щоб захистити громадян від стрімкого зростання вартості комунальних послуг на тлі падіння доходів та економічної нестабільності.

Проте західні кредитори та партнери послідовно наполягають на тому, що ручне регулювання цін виснажує державний бюджет і гальмує розвиток вільного ринку.

Ти м часом ми писали, що європейські ціни на природний газ досягли багаторічного максимуму, що стало серйозним ударом по енергетичній стабільності регіону. Головна причина паніки на ринку – критично низький рівень запасів.