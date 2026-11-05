Ситуація з газом у Європі може стати кращою: все залежить від Азії

Чому вартість блакитного палива стрімко летить вгору

Наразі газосховища ЄС заповнені лише на 75%, тоді як норма для цієї пори року становить близько 91%, про що свідчать дані аналітиків LSEG, пише Reuters.

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Таке відставання змушує європейських операторів скуповувати паливо, розганяючи ціни на газ на нідерландському хабі.

Цікаво! Порятунок для європейських споживачів може прийти з Далекого Сходу завдяки погодному явищу Ель-Ніньйо. Прогнози вказують, що з грудня до березня температура в Японії, Південній Кореї, на Тайвані та в північному Китаї буде на 3 градуси вищою за норму.

Оскільки опалення взимку є одним із найбільших джерел сезонного споживання газу в Північно-Східній Азії, навіть незначне скорочення попиту на опалення може означати, що на спотовому ринку не доведеться закуповувати кілька мільйонів тонн СПГ– пояснили у тексті.

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Цьогорічний дефіцит на ринку став наслідком серйозних геополітичних потрясінь. За даними аналітичного агентства Kpler, Катар, який був другим найбільшим експортером СПГ у світі, за перші дев'ять місяців 2026 року обвалив постачання на 65%. Це сталося через пошкодження інфраструктури на тлі війни на Близькому Сході.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Випадіння близько 40 мільйонів тонн катарського газу спричинило ефект доміно: ціни в Азії злетіли на 58%. Частково перекрити цю діру зміг лише найбільший світовий експортер – США, які наростили свої постачання на 22% до рекордного рівня.

Попри тривожні цифри, європейські оператори вже помітно прискорили темпи закачування газу у сховища, випереджаючи графіки минулих років.

Зауважте! Якщо прогнози щодо м’якої погоди у Східній Азії справдяться, то здатність Європи відновити запаси газу може залежати не стільки від подій на Близькому Сході, скільки від того, як часто мешканцям Токіо, Сеула та Пекіна доведеться вмикати опалення.

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Нагадаємо, що навіть Німеччина – найбільша економіка Європи – розпочала опалювальний сезон із найменшими запасами газу за всю історію спостережень. Країна не досягла навіть власної цілі із заповнення газосховищ на початок листопада – близько 70%.

Водночас дефіциту газу очікувати не варто. Але ціни на блакитне паливо для європейців можуть стати вищими.