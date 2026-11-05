Ситуация с газом в Европе может улучшиться: все зависит от Азии

Почему стоимость "голубого топлива" стремительно растет

В настоящее время газохранилища ЕС заполнены лишь на 75%, тогда как норма для этого времени года составляет около 91%, о чем свидетельствуют данные аналитиков LSEG, пишет Reuters.

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Такое отставание вынуждает европейских операторов скупать топливо, разгоняя цены на газ на нидерландском хабе.

Интересно! Спасение для европейских потребителей может прийти с Дальнего Востока благодаря погодному явлению Эль-Ниньо. Прогнозы указывают, что с декабря по март температура в Японии, Южной Корее, на Тайване и в северном Китае будет на 3 градуса выше нормы.

Поскольку отопление зимой является одним из крупнейших источников сезонного потребления газа в Северо-Восточной Азии, даже незначительное сокращение спроса на отопление может означать, что на спотовом рынке не придется закупать несколько миллионов тонн СПГ– поясняется в тексте.

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Дефицит на рынке в этом году стал следствием серьезных геополитических потрясений. По данным аналитического агентства Kpler, Катар, который был вторым по величине экспортером СПГ в мире, за первые девять месяцев 2026 года сократил поставки на 65%. Это произошло из-за повреждения инфраструктуры на фоне войны на Ближнем Востоке.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Выпадение около 40 миллионов тонн катарского газа вызвало эффект домино: цены в Азии взлетели на 58%. Частично восполнить этот дефицит смог лишь крупнейший мировой экспортер – США, которые увеличили свои поставки на 22% до рекордного уровня.

Несмотря на тревожные цифры, европейские операторы уже заметно ускорили темпы закачки газа в хранилища, опережая графики прошлых лет.

Обратите внимание! Если прогнозы о мягкой погоде в Восточной Азии оправдаются, то способность Европы восстановить запасы газа может зависеть не столько от событий на Ближнем Востоке, сколько от того, как часто жителям Токио, Сеула и Пекина придется включать отопление.

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Напомним, что даже Германия – крупнейшая экономика Европы – начала отопительный сезон с наименьшими запасами газа за всю историю наблюдений. Страна не достигла даже собственной цели по заполнению газохранилищ к началу ноября – около 70%.

В то же время дефицита газа ожидать не стоит. Но цены на "голубое топливо" для европейцев могут вырасти.