Третина посадовців надали неправильні дані в деклараціях: що вони приховали

30% посадовців допустили "помилки" у своїх деклараціях, в середньому на 15 мільйонів гривень. Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже вдвічі.

Які суми приховали держслужбовці

До 11 вересня 2024 року було подано 1 246 435 декларацій. У 2024 році НАЗК розпочало перевірку 734 декларацій посадовців, з яких у половині випадків перевірки вже завершені, повідомляє Opendatabot.

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Станом на середину вересня кількість поданих декларацій у 2,8 раза перевищує показник за аналогічний період 2023 року. Тоді було подано 445 тисяч декларацій. З них понад 134 тисячі, або 11%, пізніше були виправлені.

Виявлено, що 46% повністю перевірених декларацій містять порушення, загальна сума яких становить 1 856,1 мільйона гривень.

Цікаво! Більшість помилок пов'язані з неправильно вказаними сумами в деклараціях, зокрема значними відхиленнями, що перевищують 500 прожиткових мінімумів.

Які відомості були "помилковими"

Ще у 16% перевірених декларацій помилки становили в середньому 790 тисяч гривень на кожну. Загальна сума таких неточностей склала 47,3 мільйони гривень.

Помилки на суму менше ніж 268 тисяч гривень, або до 100 прожиткових мінімумів, були знайдені у кожній другій перевіреній декларації.

Неточні відомості на суму менше ніж 100 прожиткових мінімумів – 54,1%;

Недостовірні відомості на суму понад 500 прожиткових мінімумів – 30,4%;

Недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів – 15,3%;

Без порушень – лише 0,3%.

До речі! Лише одна декларація з усіх перевірених виявилася без порушень.