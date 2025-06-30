Знижка на газ для українців: хто і як може платити менше

Клієнти "Нафтогазу" можуть отримати додаткову знижку на сплату рахунку. Для цього необхідно виконати певні умови.

Як отримати знижку на газ

Заощаджувати можуть ті українці, які вчасно сплачують рахунки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

Дивіться також Чи вистачить Україні газу на наступний опалювальний сезон

Вони можуть розраховувати на знижку в 1% на сплату рахунку. Знижку отримають ті, хто:

оплачують рахунок за допомогою онлайн-сервісу компанії;

оплачують до 15-го числа кожного місяця.

Проте знижка не діятиме в місяці, в якому здійснюється поточна оплата. Вона буде застосована наступного розрахункового місяця – в автоматичному режимі.

Скільки вдасться зекономити на газові

Знижка на газ становить 1% від суми до сплати. Вона буде помітною переважно для тих, хто використовує багато газу.

Наприклад, якщо спожити 9,9 кубометра (це приблизно соціальна норма для трьох осіб, які користуються лише газовою плитою), загальна сума складе 78,8 гривні. Що зі знижкою буде 78,01 гривні.

Які ціни на газ у постачальників

У "Нафтогазі" зазначили, що у рамках річного плану "Фіксований" тариф на газ становитиме 7,96 гривні за кубометр та залишатиметься стабільним щонайменше до 30 квітня 2026 року.

На ринку також є інші постачальники, де річні ціни коливаються в межах 7,79 – 9,99 гривні за куб газу. Місячні тарифи можуть змінюватися залежно від ринкової ситуації.