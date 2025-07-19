Від яких категорій пенсіонерів вимагатимуть оплату за газ

Українці щомісяця отримують дві платіжки за газ: за спожитий обсяг і за його доставку. Втім, навіть якщо газом не користуються, оплачувати одну з них все одно доведеться.

Сплачувати пенсіонеру за газ чи ні?

У НКРЕКП наголошують, усі споживачі з підключенням до газової мережі зобов’язані сплачувати за її обслуговування. Навіть у випадку, якщо газом не користуються та споживач є пенсіонером, повідомляє 24 Канал.

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Річ у тім, що оплата здійснюється саме за підтримку підключення, а не за фактичне споживання. А у разі, якщо в оселі є газовий лічильник і ним не користуються, достатньо щомісяця подавати нульові показники, тоді за сам газ нарахувань не буде.

Важливо! Тариф на доставку розраховують з урахуванням мінімального обсягу споживання. Жодних окремих знижок для пенсіонерів чинне законодавство не передбачає.

Як можна відключитися від газу, щоб не платити?

Єдиний спосіб не платити нині – це повністю відʼєднатися від газорозподільної мережі. Для цього потрібно зробити лише кілька кроків:

отримати акт про зупинку постачання газу;

звернутися до оператора газорозподілу з письмовим запитом на розірвання договору;

дочекатися технічного відключення, тоді фахівці перекриють запірні пристрої, встановлять заглушки й опломбують їх.

Якщо компанія відмовиться припинити постачання, споживач має право звернутися зі скаргою до НКРЕКП.