Як з української карти зняти гроші у Польщі: корисні поради

Наразі з України у Польщу виїхали понад півтора мільйони українців і перебувають там вже тривалий час. Втім, більшість із них не поспішають міняти українські банківські картки на польські та цікавляться, як же зняти з них кошти та чи можливо це взагалі.

Чи можна знімати гроші з української картки

Для власників банківських карток Visa чи MasterCard жодних проблем із цим не буде. До того ж зробити це можна у будь-якому банкоматі країни. Водночас майже усі польські банки беруть комісію з іноземних карток за зняття готівки. Курс може бути невигідним для українців. Тож перед зняттям готівки, обов'язково звертайте увагу на курс.

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Перевірити курс можна зробити онлайн або у банку, де знімаєте гроші. Ще можна зняти не всю суму одразу, а частину та перевірити курс. Також з вас можуть зняти додаткові гроші за конвертацію валюти. Зазвичай це відбувається за курсом, який пропонує банк чи служба, якій належить банкомат.

Зверніть увагу! Водночас зняти готівку без комісії можливо. Оператор найбільшої незалежної від банків мережі банкоматів Euronet долучився до допомоги українцям. Компанія скасувала комісію за зняття готівки з української картки у Польщі. Оплата здійснюється за курсом українського банку, якому належить ваша картка.

Крім того пам'ятайте, що український банк може додати свою комісію за зняття коштів у банкоматі. Хоч більшість банків скасували комісію на період воєнного стану, обов'язково перевірте це перед здійсненням операції.

Як користуватись банкоматами у Польщі

У більшості польських банкоматів, принаймні у прикордонному містечку Перемишль, встановлена навіть українська мова. Тобто вам потрібно просто засунути картку, обрати рідну мову та дотримуватися інструкцій на екрані. Щоб уникнути зайвих витрат обирайте опцію Зняття у злотих. Якщо оберете Зняття грошей у гривні – банкомат додасть націнку за обмін валют.

Важливо Крім того необхідно врахувати, що у мережі Euronet відбулися зміни щодо максимального ліміту на знаття грошей за одну транзакцію. Раніше ліміт на зняття готівки становив 1000 злотих (8500 гривень) за один раз. Новий ліміт на знаття коштів становить не більше, ніж 800 злотих (6 800 гривень). Якщо ж вам потрібно зняти більше готівки, доведеться обійти кілька банкоматів.

Зверніть увагу, що у більшості банкоматів є функція безконтактної сплати. Картку не обов'язково засовувати у банкомат. У країнах ЄС банкомати полюбляють зажовувати картки, а безконтактне зняття коштів допоможе уникнути проблем. Щоби скористатися цією послугою – просто прикладіть телефон до банкомата та дотримуйтеся інструкції.

Словник корисних термінів

У випадку відсутності української мови на інтерфейсі, вам допоможуть корисні польські слова: