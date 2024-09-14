Можно ли снимать деньги с украинской карты

Для владельцев банковских карт Visa или MasterCard никаких проблем с этим не будет. К тому же сделать это можно в любом банкомате страны. В то же время почти все польские банки берут комиссию с иностранных карт за снятие наличных. Курс может быть невыгодным для украинцев. Поэтому перед снятием наличных, обязательно обращайте внимание на курс.

Читайте также Лимиты для снятия наличных за рубежом: какую максимальную сумму можно получить на руки

Проверить курс можно сделать онлайн или в банке, где снимаете деньги. Еще можно снять не всю сумму сразу, а часть и проверить курс. Также с вас могут снять дополнительные деньги за конвертацию валюты. Обычно это происходит по курсу, который предлагает банк или служба, которой принадлежит банкомат.

Обратите внимание! В то же время снять наличные без комиссии возможно. Оператор крупнейшей независимой от банков сети банкоматов Euronet присоединился к помощи украинцам. Компания отменила комиссию за снятие наличных с украинской карты в Польше. Оплата осуществляется по курсу украинского банка, которому принадлежит ваша карта.

Кроме того помните, что украинский банк может добавить свою комиссию за снятие средств в банкомате. Хотя большинство банков отменили комиссию на период военного положения, обязательно проверьте это перед осуществлением операции.

Как пользоваться банкоматами в Польше

В большинстве польских банкоматов, по крайней мере в пограничном городке Перемышль, установлен даже украинский язык. То есть вам нужно просто засунуть карточку, выбрать родной язык и следовать инструкциям на экране. Чтобы избежать лишних расходов выбирайте опцию Снятие в злотых. Если выберете Снятие денег в гривне – банкомат добавит наценку за обмен валют.

Важно Кроме того необходимо учесть, что в сети Euronet произошли изменения относительно максимального лимита на снятие денег за одну транзакцию. Ранее лимит на снятие наличных составлял 1000 злотых (8500 гривен) за один раз. Новый лимит на снятие средств составляет не более, чем 800 злотых (6 800 гривен). Если же вам нужно снять больше наличных, придется обойти несколько банкоматов.

Обратите внимание, что в большинстве банкоматов есть функция бесконтактной оплаты. Карточку не обязательно засовывать в банкомат. В странах ЕС банкоматы любят зажевывать карточки, а бесконтактное снятие средств поможет избежать проблем. Чтобы воспользоваться этой услугой – просто приложите телефон к банкомату и следуйте инструкции.

Словарь полезных терминов

В случае отсутствия украинского языка на интерфейсе, вам помогут полезные польские слова: