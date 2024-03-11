Міжнародна допомога для України: чому може зменшитись зовнішнє фінансування

На початку 2024 року сталася значна затримка допомоги для України від міжнародних партнерів. Через це, в багатьох галузях відбулися негативні зрушення.

Якою буде міжнародна допомога у 2024 році

Відповідно до прогнозів міжнародної рейтингової агенції S&P Global Ratings, у 2024 році обсяг зовнішнього фінансування України збережеться на минулому рівні. Однак, у майбутньому ситуація може змінитись.

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Агенція наголошує, що значні ризики полягають саме у регулярності надходжень. Наприклад, у теперішній час триває розгляд фінансової та військової допомоги від США для України. Через внутрішньополітичні американські негаразди, кошти затримуються. А це, своєю чергою, створює додаткові ризики для обороноздатності України.

Наш базовий сценарій передбачає повне освоєння цих коштів цього року. Тим не менш, у разі нестачі фінансування з боку США ми вважаємо, що наслідки можуть бути керованими, оскільки дефіцит може бути покритий, крім інших джерел, за рахунок інших донорів та внутрішніх запозичень,

– повідомляється у S&P Global Ratings

Зараз валові міжнародні резерви України збільшуються. Показник уже досяг рекордного рівня – 40,5 мільярда доларів на кінець 2023 року. Для порівняння, у довоєнні часи, це значення було у 1,5 раза меншим.

Чи зменшиться розмір міжнародної допомоги

У 2024 році український уряд розраховує на міжнародну підтримку у розмірі 38 мільярдів доларів. З них 8 мільярдів доларів – від США.

Ризик зменшення міжнародної допомоги існує. Першочергово це може статися через вибори у країн-партнерів України. У такому випадку, нові уряди можуть знизити увагу, або зовсім ігнорувати українське питання.

Ми очікуємо, що приплив іноземних донорів задовольнить потреби України у зовнішньому фінансуванні протягом найближчих кількох років, підтримуючи міжнародні резерви країни на нинішньому підвищеному рівні,

– йдеться у повідомленні агенції

Не варто також забувати про фінансову складову. Підтримка України доволі "дорога" і це також впливає на майбутні рішення.