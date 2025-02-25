У НБУ відповіли чи зросте курс долара найближчим часом
- НБУ контролює ситуацію на валютному ринку, щоб уникнути значних коливань курсу долара.
- На минулому тижні НБУ здійснив значні валютні інтервенції для задоволення підвищеного попиту на іноземну валюту.
НБУ продовжує обережно контролювати ситуацію на валютному ринку. Регулятор прагне не допустити вагомих коливань.
Чи буде зростати курс долара в Україні
НБУ не налаштований на збільшення курсу в Україні, попри суттєве зростання структурного дефіциту валюти на ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд ICU.
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На минулому тижні регулятор здійснив майже вдвічі більші інтервенції. Таким чином НБУ "задовольнив" збільшений попит на іноземну валюту.
Ми припускаємо, що такий стрибок купівлі валюти у вівторок був ситуативним і цей фактор не буде регулярним,
– повідомляють аналітики.
Аналітики кажуть, що зростання попиту на міжбанку від юросіб пояснюється потребою держустанов у вагомих обсягах валюти. Імовірно, вона використовувалась для:
- оплати за оборонними контрактами;
- закупівлі газу.
Минулий тиждень показав, що НБУ поки що не налаштований послаблювати курс гривні навіть у ситуації, коли на валютному ринку різко ситуативно зростають дисбаланс,
– йдеться в огляді.
Зверніть увагу! Попит на валюту в Україні залишається достатньо високим.