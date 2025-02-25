У НБУ відповіли чи зросте курс долара найближчим часом

НБУ продовжує обережно контролювати ситуацію на валютному ринку. Регулятор прагне не допустити вагомих коливань.

Чи буде зростати курс долара в Україні

НБУ не налаштований на збільшення курсу в Україні, попри суттєве зростання структурного дефіциту валюти на ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд ICU.

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На минулому тижні регулятор здійснив майже вдвічі більші інтервенції. Таким чином НБУ "задовольнив" збільшений попит на іноземну валюту.

Ми припускаємо, що такий стрибок купівлі валюти у вівторок був ситуативним і цей фактор не буде регулярним,

– повідомляють аналітики.

Аналітики кажуть, що зростання попиту на міжбанку від юросіб пояснюється потребою держустанов у вагомих обсягах валюти. Імовірно, вона використовувалась для:

оплати за оборонними контрактами;

закупівлі газу.

Минулий тиждень показав, що НБУ поки що не налаштований послаблювати курс гривні навіть у ситуації, коли на валютному ринку різко ситуативно зростають дисбаланс,

– йдеться в огляді.

Зверніть увагу! Попит на валюту в Україні залишається достатньо високим.