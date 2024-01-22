Де українці отримують найбільші та найменші пенсії

Зараз в Україні проживає 10,5 мільйонів пенсіонерів. Станом на 1 січня 2024 року середня пенсія становила 5 350 гривень.

Де найменша в Україні пенсія

У ПФУ підрахували, що найменші пенсії отримують жителі Тернопільщини. В середньому вони мають 4 070 гривень.

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Найбільше отримують під час пенсії кияни – 7 248 гривень. Протягом 2023 року на Рівненщині пенсії зросли у 1,5 раза. Це найбільший показник по всім регіонам України.

Зараз жителі Рівненської області отримують в середньому 6 674 гривень. Більше мають лише жителі столиці.

Як змінились виплати у 2024 році

З 1 січня 2024 року зросли мінімальні пенсійні виплати. Тепер ця сума становить 2 361 гривні замість 2 093 гривень, відповідно до збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також з початку нового року зросли пенсії громадян старше 65 років з повним стажем. Це збільшення відбулося у зв'язку з підвищенням гарантованої зарплати до 7 100 гривень. Мінімальні виплати таких осіб тепер становлять 2 840 гривень замість 2 680 гривень.

Вказані пенсії прямо залежать від гарантованої зарплати. Оскільки наступне її підвищення до 8 000 гривень очікується у квітні, ці пенсійні виплати зростуть до 3 200 гривень.

Мінімальна пенсія для осіб старше 65 років з повним стажем – 40% від гарантованої заробітної плати.