Чому кава дорожчає

Покупці робусти відмовляються від закупівель з провідного виробника робусти – В'єтнаму. Усе через зростаючі витрати на доставку та затримки у транспортуванні. Натомість вони намагаються забезпечити себе кавою з Бразилії.

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Атаки повстанців-хуситів на торговельні кораблі в Червоному морі порушили ключовий маршрут для експорту кави з В'єтнаму, змушуючи багато вантажних перевізників обирати довші маршрути.

Внаслідок цього ціни на робусту на січень у ф’ючерсних контрактах зросли більш ніж на 30% цього місяця. Це сталося після того, як глобальний дефіцит цих кавових зерен вже спричинив зростання цін майже на 60% у 2023 році через посуху в Азійській країні.

Я бачу, що проблеми в Червоному морі разом із посухою в Південно-Східній Азії можуть призвести до того, що частка ринку глобальної робусти зміститься на користь Бразилії назавжди,

— зазначає старший аналітик з питань товарів у ArrowStream Inc Джон Гудвін.

Чи все так критично

Це не перший випадок, коли торгівля робустою через Червоне море переживала зупинки. Два роки тому корабель, що заблокував прохід у Суецькому каналі, також зруйнував ринки.

Зауважте! У В'єтнамі, експортер Phuc Sinh Corp. зазнав зниження обсягів відправок після нападів у Червоному морі, оскільки тарифи на доставку товарів з Азії в Європу виросли майже у сім разів до 4000 доларів за контейнер.

Однак, попри зростання експорту з Бразилії, ця країна ще не готова заповнити прогалину, залишену В'єтнамом, який виробляє більше третини світових поставок робусти.