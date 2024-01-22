Почему кофе дорожает
Покупатели робусты отказываются от закупок у ведущего производителя робусты – Вьетнама. Все из-за растущих затрат на доставку и задержки в транспортировке. Они пытаются обеспечить себя кофе из Бразилии.
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Атаки повстанцев-хуситов на торговые корабли в Красном море нарушили ключевой маршрут для экспорта кофе из Вьетнама, заставляя много грузовых перевозчиков выбирать более длинные маршруты.
В результате цены на робусту на январь в фьючерсных контрактах выросли более чем на 30% этого месяца. Это произошло после того, как глобальный дефицит этих кофейных зерен уже привел к росту цен почти на 60% в 2023 году из-за засухи в Азиатской стране.
Я вижу, что проблемы в Красном море вместе с засухой в Юго-Восточной Азии могут привести к тому, что доля рынка глобальной робусты сместится в пользу Бразилии навсегда.
— отмечает старший аналитик по товарам в ArrowStream Inc Джон Гудвин.
Все ли так критично
Это не первый случай, когда торговля робустой через Красное море переживала остановки. Два года назад корабль, заблокировавший проход в Суэцком канале, также разрушил рынки.
Однако, несмотря на рост экспорта из Бразилии, эта страна еще не готова восполнить пробел, оставленный Вьетнамом, производящий более трети мировых поставок робусты.