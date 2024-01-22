Что предлагает Приватбанк
Портфель включает более 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны на средства сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, где должниками являются военнослужащие и мобилизованные.
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Продажа долга будет производиться путем проведения электронных торгов. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1% от начальной (стартовой) цены лота.
Продажа безнадежных кредитов
В декабре 2023 года Приватбанк сообщил о намерении продать портфель суммой 500 миллионов гривен, который будет включать более 60 тысяч потребительских кредитов, списанных на средства сформированных резервов.
В 2020 году государственный Приватбанк списал с баланса 38 миллиардов гривен неработающих кредитов, под которые ранее было сформировано 100% резервов.
Почему банки продают безнадежные кредиты
Улучшение баланса банка. Безнадежные кредиты оказывают негативное влияние на финансовую стабильность банка. Их продажа позволяет банку избавиться от активов низкого качества, улучшить баланс и сосредоточиться на более прибыльных и эффективных операциях.
Восстановление ликвидности. Избавляясь от безнадежных кредитов, банки получают средства, которые могут быть использованы для нового кредитования или других инвестиционных целей, повышая тем самым свою ликвидность.
Снижение затрат на управление. Управление безнадежными кредитами требует значительных усилий и ресурсов, включая юридическую поддержку и расходы по взысканию долга. Продажа этих кредитов позволяет банкам снизить административные расходы.
Риск и репутация. Большое количество безнадежных кредитов может оказывать негативное влияние на репутацию банка и восприятие его стабильности на рынке. Продажи этих кредитов помогают банкам улучшить свой имидж и снизить риски, связанные с высоким уровнем неработающих кредитов.
Регулятивные требования. Регуляторы денежных рынков частенько требуют от банков поддерживать определенный уровень капитала и резервов. Продажа безнадежных кредитов может помочь банкам отвечать этим требованиям, поддерживая достаточный уровень капитализации.
Специализированные покупатели. Часто существуют специализированные компании или инвестиционные фонды, имеющие опыт и ресурсы для эффективного управления и взыскания безнадежных долгов. Продажа кредитов этим компаниям может быть более выгодна для банка, чем самостоятельное ведение этих дел