Что предлагает Приватбанк

Портфель включает более 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны на средства сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, где должниками являются военнослужащие и мобилизованные.

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Продажа долга будет производиться путем проведения электронных торгов. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1% от начальной (стартовой) цены лота.

Продажа безнадежных кредитов

В декабре 2023 года Приватбанк сообщил о намерении продать портфель суммой 500 миллионов гривен, который будет включать более 60 тысяч потребительских кредитов, списанных на средства сформированных резервов.

В 2020 году государственный Приватбанк списал с баланса 38 миллиардов гривен неработающих кредитов, под которые ранее было сформировано 100% резервов.

Почему банки продают безнадежные кредиты

  • Улучшение баланса банка. Безнадежные кредиты оказывают негативное влияние на финансовую стабильность банка. Их продажа позволяет банку избавиться от активов низкого качества, улучшить баланс и сосредоточиться на более прибыльных и эффективных операциях.

  • Восстановление ликвидности. Избавляясь от безнадежных кредитов, банки получают средства, которые могут быть использованы для нового кредитования или других инвестиционных целей, повышая тем самым свою ликвидность.

  • Снижение затрат на управление. Управление безнадежными кредитами требует значительных усилий и ресурсов, включая юридическую поддержку и расходы по взысканию долга. Продажа этих кредитов позволяет банкам снизить административные расходы.

  • Риск и репутация. Большое количество безнадежных кредитов может оказывать негативное влияние на репутацию банка и восприятие его стабильности на рынке. Продажи этих кредитов помогают банкам улучшить свой имидж и снизить риски, связанные с высоким уровнем неработающих кредитов.

  • Регулятивные требования. Регуляторы денежных рынков частенько требуют от банков поддерживать определенный уровень капитала и резервов. Продажа безнадежных кредитов может помочь банкам отвечать этим требованиям, поддерживая достаточный уровень капитализации.

  • Специализированные покупатели. Часто существуют специализированные компании или инвестиционные фонды, имеющие опыт и ресурсы для эффективного управления и взыскания безнадежных долгов. Продажа кредитов этим компаниям может быть более выгодна для банка, чем самостоятельное ведение этих дел