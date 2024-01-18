Какая сейчас ситуация на первичном рынке

Банкир Елена Дмитриева высказала предположение в разговоре с 24 Каналом, относительно снижения ставок по общим ипотечным программам банков и девелоперов. По ее мнению, этот показатель будет в основном зависеть от срока погашения и может составить от 3 до 16%.

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Елена Дмитриева Первый заместитель председателя правления Глобус Банка Развитие экономики, снижение инфляционного давления позволили регулятору существенно снизить учетную ставку, что фактически побудило коммерческие банки к развитию кредитных продуктов и в частности ипотеки. В то же время в 2024 году ожидается постепенная переориентация "еОсели" на первичный рынок, ипотечные программы станут более гибкими и привлекательными для потенциальных покупателей жилья.

Дмитриева считает, что снижению ставок на первичном рынке будут способствовать следующие факторы:

дальнейшее сокращение учетной ставки от НБУ;

развитие экономики Украины;

усиление макрофинансовой помощи, новые вливания в бюджет;

расширение программы "еОселя", в том числе проектов, которые находятся на стадии строительства;

создание новых программ для покупки жилья от девелоперов;

возобновление замороженных, из-за полномасштабного вторжения, строек.

Обратите внимание! Еще в сентябре 2023 года ставки по общим программам банков и девелоперов сократились на 3%. Сейчас они составляют от 7 до 19%.

Как меняется ипотечное кредитование в 2024 году

Тенденции, зародившиеся в ипотечном кредитовании в конце 2023 года, продолжаются и в этом году. Дмитриева выделила основные из них:

первый взнос – 30% от общей стоимости жилья;

90% от общего количества сделок заключаются в Киеве, а также ипотеку активно берут во Львове, Луцке, Каменец-Подольском и других городах;

преимущественно в ипотеку берут 1 – 2-комнатные квартиры, площадью 45 – 70 квадратных метров;

преимущественно украинцы покупают квартиры ценой от 2 до 3 миллионов гривен;

80% сделок по ипотеке оформлены на период до 20 лет, 20% – до 10 лет;

чаще украинцы покупают жилье на этапе 50% готовности;

на первичном рынке 30% всех ипотек это ипотечные программы банков и девелоперов.

Одно из главных преимуществ ипотеки на первичном рынке состоит в том, что сумма кредита фиксируется в гривне на момент заключения сделки, а в случае изменения курса национальной валюты остаток кредита не перечисляется. То есть заемщик страхует себя от инфляционных рисков,

– подчеркивает Дмитриева

Нужно понимать, что развитие ипотечного кредитования будет стимулировать строительство. А это, в свою очередь, улучшит общую экономику в стране.