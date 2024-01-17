Польше отказали в восстановлении квот для Украины

Сейчас Еврокомиссия работает над проектом постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.

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Министр Секерский сообщил, что еще поговорит с еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом о ситуации, которая сложилась. В частности, политики обсудят чрезмерный импорт сельскохозяйственных товаров из Украины и изменения в постановление ЕС о приостановлении действия квот.

Обратите внимание! Польша хочет ввести механизмы, которые оградят ее фермеров от чрезмерного экспорта из Украины.

Чеслав Секерский Министр по вопросам сельского хозяйства Польши Минагрополитики выдвигает требования изменить положения в постановлении, среди прочих, по ускорению процедур защитных положений, включая возможность применения региональных защитных мер – если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена или региона.

Также он добавил, что уже известны первые результаты переговоров между Польшей и Украиной.

В сложившейся сложной ситуации мы хотим выработать приемлемый для всех участников способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Мы анализируем и проводим внутренние консультации относительно, в частности, предложенного украинской стороной механизма лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу,

– сказал он.

Политик добавил, что при необходимой поддержке Еврокомиссии такое решение можно было бы принять.

Напомним! Польша ведет переговоры с Украиной о введении лицензий на импорт, что может помочь двум странам разрешить конфликт с агроэкспортом.