Польщі відмовили у відновлені квоти для України

Тож нині Єврокомісія працює над проєктом постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року.

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Міністр Секерський повідомив, що ще поговорить із єврокомісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом про ситуацію, яка склалася. Зокрема політики обговорять надмірний імпорт сільськогосподарських товарів з України та зміни до постанови ЄС про призупинення дії квот.

Зверніть увагу! Польща хоче запровадити механізми, які захистять її фермерів від надмірного експорту з України.

Чеслав Секерський Міністр з питань сільського господарства Польщі Мінагрополітики висуває вимоги змінити положення в постанові, серед інших, щодо прискорення процедур захисних положень, включаючи можливість застосування регіональних захисних заходів – якщо ринкова проблема торкається не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону.

Також він додав, що уже відомі перші результати переговорів між Польщею та Україною.

У нинішній складній ситуації ми хочемо виробити прийнятний для всіх учасників спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України. Ми аналізуємо та проводимо внутрішні консультації щодо, зокрема, запропонованого українською стороною механізму ліцензування експорту сільськогосподарської продукції до Польщі,

– сказав він.

Політик додав, що за необхідної підтримки Єврокомісії, таке рішення можна було б прийняти.

Нагадаємо! Нині Польща веде переговори з Україною про введення ліцензій на імпорт, що може допомогти двом країнам вирішити конфлікт з агроекспортом.