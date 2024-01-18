Яка зараз ситуація на первинному ринку

Банкірка Олена Дмітрієва висловила припущення у розмові з 24 Каналом, відносно зниження ставок за спільними іпотечними програмами банків і девелоперів. На її думку, цей показник буде залежати переважно від терміну погашення і може скласти від 3 до 16%.

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Олена Дмітрієва Перша заступниця голови правління Глобус Банку Розвиток економіки, зниження інфляційного тиску дали змогу регулятору суттєво знизити облікову ставку, що фактично спонукало комерційні банки до розвитку кредитних продуктів та іпотеки зокрема. Водночас у 2024 році очікується поступова переорієнтація "єОселі" на первинний ринок, іпотечні програми стануть більш гнучкими та привабливими для потенційних покупців житла.

Дмітрієва вважає, що зниженню ставок на первинному ринку сприятимуть такі фактори:

подальше скорочення облікової ставки від НБУ;

розвиток економіки України;

посилення макрофінансової допомоги, нові вливання в бюджет;

розширення програми "єОселя", зокрема проєктів, які знаходяться на стадії будівництва;

створення нових програм для придбання житла від девелоперів;

поновлення заморожених, через повномасштабне вторгнення, будівництв.

Зверніть увагу! Ще у вересні 2023 року ставки за спільними програмами банків і девелоперів скоротилися на 3%. Зараз вони складають від 7% до 19%.

Як змінюється іпотечне кредитування у 2024 році

Тенденції, які зародилися у іпотечному кредитуванні в кінці 2023 року, продовжуються і цьогоріч. Дмітрієва виділила основні з них:

перший внесок – 30% від загальної вартості житла;

90% від загальної кількості угод вкладаються у Києві, також іпотеку активно беруть у Львові, Луцьку, Кам’янець-Подільському та інших містах;

переважно в іпотеку беруть 1 – 2-кімнатні квартири, площею 45 – 70 метрів квадратних;

переважно українці купують квартири ціною від 2 до 3 мільйонів гривень;

80% угод по іпотеці оформлені на період до 20 років, 20% – до 10 років;

частіше українці купують житло на етапі 50% від готовності;

на первинному ринку 30% від усіх іпотек це іпотечні програми банків і девелоперів.

Одна з головних переваг іпотеки на первинному ринку полягає в тому, що сума кредиту фіксується у гривні на момент укладання угоди, а в разі зміни курсу національної валюти залишок кредиту не перераховується. Тобто позичальник страхує себе від інфляційних ризиків,

– наголошує Дмітрієва

Потрібно розуміти, що розвиток іпотечного кредитування, стимулюватиме будівництво. А це, своєю чергою, покращуватиме загальну економіку в країні.