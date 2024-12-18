Про це в етері 24 Каналу розповів економіст Максим Блант, пояснивши, що уряд країни-агресорки розуміє, що грошей для підтримки бізнесу може не вистачити, допомагати фінансово, як це було раніше, вже не зможе. Адже уряд й без того має чимало власних боргів.

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Російський уряд має зробити вибір

Така ситуація негативно впливає на обсяги будівництва. З наявними нині відсотками іпотеки придбати квартири росіяни не можуть, тому збудоване житло залишається нерозпроданим.

Будівельні компанії, які брали кредити на те, аби збудувати це житло, розрахуватись зараз за ці кредити не можуть. Знизити ціни на квартири теж не мають змоги, вони ж не будуть собі у збиток торгувати. Проблеми ростуть, наче снігова куля,

– зазначив Блант.

Перед російським урядом досі стоїть вибір між гіперінфляцією (накачати все грошима і допустити, що ціни злетять) чи масовим банкрутством і дефіцитом товарів. Зі слів економіста, якщо Росія нічого не зробить, то буде схожа ситуація, яка була у 1998 році. Тоді вибір був між дефолтом і девальвацією, уряд до останнього нічого не вдіяв. Як наслідок – довелося оголосити й про дефолт, й про девальвацію.

Нагадаємо, Центробанк Росії може підвищити ключову ставку з 21% до 23 – 25%. Через неї російські підприємства, зокрема в будівельній, залізничній, вугільній, транспортній сферах можуть опинитися на межі банкрутства. В Росії швидкими темпами зростає інфляція і держава цьому лише сприяє, підвищуючи тарифи.