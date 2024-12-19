Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Владіміра Путіна за підсумками 2024 року. Зазначається, що один з російських журналістів поцікавився у глави держави, як останні майже три роки змінили його.

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Як Путін змінився з початку повномасштабної війни

Владмір Путін пояснив, що, на його думку, кожна людина змінюється щодня та щодини, однак останні два з половиною роки "були серйозним випробуванням для всіх".

І для мене, скажу відверто. Я почав менше жартувати і майже перестав сміятися,

– сказав російський президент.

Водночас Путін після початку вторгнення нібито став удосконалювати свої навички у зосередженні уваги на прийнятті рішень.

Також у диктатора запитали, чи змінив би він своє рішення, якби повернувся в лютий 2022 року. На це Путін відповів, що "треба було раніше ухвалювати рішення" про початок вторгнення в Україну, яке він традиційно назвав "спеціальною воєнною операцією".