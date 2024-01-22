Що пропонує Приватбанк
Портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані коштом сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, де боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.
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Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів. Мінімальна ціна продажу лота складає 2,1% від початкової (стартової) ціни лота.
Продаж безнадійних кредитів
У грудні 2023 року Приватбанк повідомив про намір продати портфель сумою 500 мільйонів гривень, який включатиме понад 60 тисяч споживчих кредитів списаних коштом сформованих резервів.
У 2020 році державний Приватбанк списав із балансу 38 мільярдів гривень непрацюючих кредитів, під які було раніше сформовано 100% резервів.
Чому банки продають безнадійні кредити
Поліпшення балансу банку. Безнадійні кредити негативно впливають на фінансову стабільність банку. Їх продаж дозволяє банку позбутися активів низької якості, поліпшити баланс та зосередитися на більш прибуткових та ефективних операціях.
Відновлення ліквідності. Позбавляючись безнадійних кредитів, банки отримують кошти, які можуть бути використані для нового кредитування або інших інвестиційних цілей, підвищуючи тим самим свою ліквідність.
Зниження витрат на управління. Управління безнадійними кредитами вимагає значних зусиль та ресурсів, включаючи юридичну підтримку та витрати на стягнення боргу. Продаж цих кредитів дозволяє банкам знизити адміністративні витрати.
Ризик і репутація. Велика кількість безнадійних кредитів може негативно впливати на репутацію банку і сприйняття його стабільності на ринку. Продаж цих кредитів допомагає банкам покращити свій імідж та знизити ризики, пов'язані з високим рівнем непрацюючих кредитів.
Регулятивні вимоги. Регулятори фінансових ринків часто вимагають від банків підтримувати певний рівень капіталу та резервів. Продаж безнадійних кредитів може допомогти банкам відповідати цим вимогам, підтримуючи достатній рівень капіталізації.
Спеціалізовані покупці. Часто існують спеціалізовані компанії або інвестиційні фонди, які мають досвід та ресурси для ефективного управління та стягнення безнадійних боргів. Продаж кредитів цим компаніям може бути більш вигідним для банку, ніж самостійне ведення цих справ