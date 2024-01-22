Що пропонує Приватбанк

Портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані коштом сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, де боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

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Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів. Мінімальна ціна продажу лота складає 2,1% від початкової (стартової) ціни лота.

Важливо! До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу, повідомили в банку.

Продаж безнадійних кредитів

У грудні 2023 року Приватбанк повідомив про намір продати портфель сумою 500 мільйонів гривень, який включатиме понад 60 тисяч споживчих кредитів списаних коштом сформованих резервів.

Зауважте! Як зазначили в пресслужбі банку, йдеться виключно про кредити, класифіковані як "безнадійні". Тобто свого часу банк пропонував цим клієнтам програми реструктуризації, проводив роботу з погашення заборгованості, використовуючи всі інструменти, включаючи, примусове стягнення.

У 2020 році державний Приватбанк списав із балансу 38 мільярдів гривень непрацюючих кредитів, під які було раніше сформовано 100% резервів.

Чому банки продають безнадійні кредити