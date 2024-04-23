Підвищення пенсії на 20%: хто зможе збільшити свої виплати у травні

Для пенсіонерів уряд впровадив різні види надбавок. Наприклад, за місцем проживання.

Кому надають таку надбавку

Відповідно до Закону про статус гірських населених пунктів в Україні, частина місцевих жителів можуть отримати спеціальну надбавку. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів.

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Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%

– йдеться в Законі.

Важливою умовою для отримання надбавки є те, що населені пункти, які підпадають під цей Закон мають недостатньо розвинені такі галузі:

сфера застосування праці;

транспортна доступність;

сектор соціально-побутового обслуговування.

Як отримати таку надбавку

Надбавка надається тим людям, які оформили посвідчення про проживання у населених пунктах, визначених, як гірські. Отримати такий документ можна у декількох установах, зокрема у ЦНАПі або ж через місцеві органи влади.

Таку надбавку можуть отримати і переселенці, які перемістились у гірські населені пункти. Їм потрібно додати до заяви довідку про статус ВПО.