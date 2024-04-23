Допомога на дітей українським біженцям
Вже з початку червня 2024 року українські біженці з тимчасовим статусом захисту можуть претендувати на отримання допомоги на дітей у розмірі "800+" в рамках програми підтримки.
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Щоб забезпечити безперервне надходження коштів, батьки та опікуни дітей повинні подати заяву в ZUS до кінця квітня. У випадку, якщо запит було подано у травні, виплату буде здійснено до 31 липня разом із компенсацією за червень.
Як отримати допомогу
Наразі батькам дітей віком до 18 років надається 800 злотих незалежно від доходу сім'ї. Отримати допомогу можливо виключно шляхом надсилання електронного запиту через:
- PUE ZUS або мобільний додаток mZUS;
- портал Emp@tia;
- електронний банкінг.
Зверніть увагу, що особи, які подають запит на допомогу після 30 червня, матимуть право на виплати починаючи лише з місяця подання документів.