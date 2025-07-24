У кого зросте пенсія на понад 500 гривень у серпні

У серпні частина пенсіонерів відчує помітне зростання пенсії. Збільшення відбуватиметься, завдяки доплаті за віком.

У кого збільшиться пенсія у серпні 2025?

Доплата за віком надається пенсіонерам старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Розмір цієї доплати варіюється, залежно від віку особи:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

старше 80 років – 570 гривень.

Окрім вимог до віку, також для отримання цієї доплати особи має:

отримувати саме пенсію за віком;

мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі не тільки чиста пенсія, а ще й сума всіх надбавок та доплат).

Зверніть увагу! Ця доплата надається автоматично. За перший місяць вона нараховується не в повному обсязі, а відповідно до періоду після того, як громадянин сягнув вказаного віку.