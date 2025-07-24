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Економіка Соцвиплати У кого зросте пенсія на понад 500 гривень у серпні
24 липня, 14:06
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У кого зросте пенсія на понад 500 гривень у серпні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У серпні пенсіонери старше 70 років отримають доплату за віком, яка варіюється від 300 до 570 гривень.
  • Для отримання доплати, пенсія за віком має бути менш як 10 340,35 гривні, включаючи всі надбавки та доплати.

У серпні частина пенсіонерів відчує помітне зростання пенсії. Збільшення відбуватиметься, завдяки доплаті за віком.

У кого збільшиться пенсія у серпні 2025?

Доплата за віком надається пенсіонерам старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Розмір цієї доплати варіюється, залежно від віку особи:

  • пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату – 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • старше 80 років – 570 гривень.

Окрім вимог до віку, також для отримання цієї доплати особи має:

  • отримувати саме пенсію за віком;
  • мати  загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі не тільки чиста пенсія, а ще й сума всіх надбавок та доплат).

Зверніть увагу! Ця доплата надається автоматично. За перший місяць вона нараховується не в повному обсязі, а відповідно до періоду після того, як громадянин сягнув вказаного віку. 