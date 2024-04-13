Як зросла середня пенсія українців з початку 2024 року

Попри складну економічну ситуацію в країні, пенсії українців зростають. Зокрема, через індексацію.

Як збільшилися пенсії у 2024 році

За перший квартал 2024 року розмір середньої пенсії збільшився на 9,6%. Зараз це значення становить 5743,27 гривні.

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Показник збільшення становив 505,02 гривні. Проте інфляція з початку 2024 року набула значення 1,2%.

А от кількість пенсіонерів зменшилася на 361 832 особи. Нині пенсійні виплати отримують 10 154 705 громадян.

Як пройшла цьогорічна індексація

Показник цьогорічної індексації становив 7,96%. Було проіндексовано виплат понад 10 мільйонів осіб, а саме:

9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;

596 тисяч осіб, які належать до силових відомств;

97,8 тисячі осіб, що набули інвалідність або тяжку хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС.

Мінімальний показник зростання виплат – 100 гривень, максимальний – 1500 гривень. Однак є і ті, хто зовсім не відчує індексування, ідеться про:

осіб, що вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;

тих, хто отримує найбільші пенсії (прокурори, судді);

громадян, яким призначено виплати, менші за мінімальні.

Якщо особі призначені виплати менші за мінімальні, їй автоматично надають спеціальну надбавку. Отже, пенсія сягає гарантованого розміру. Під час індексації ця доплата анулюється. Натомість пенсія зростає до вказаного розміру завдяки індексуванню.