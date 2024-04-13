Як збільшились пенсії у 2024 році

За перший квартал 2024 року розмір середньої пенсії збільшився на 9,6%. Зараз це значення складає 5 743,27 гривні.

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Показник збільшення склав 505,02 гривні. При цьому інфляція з початку 2024 року набула значення 1,2%.

А от кількість пенсіонерів зменшилась на 361 832 особи. Зараз пенсійні виплати отримують 10 154 705 громадян.

Як пройшла цьогорічна індексація

Показник цьогорічної індексації склав 7,96%. Було проіндексовано виплат понад 10 мільйонів осіб, а саме:

9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів;

596 тисяч осіб, які належать до силових відомств;

97,8 тисячі осіб, що набули інвалідність або тяжку хворобу, внаслідок аварії на ЧАЕС.

Мінімальний показник зростання виплат склав – 100 гривень, максимальний – 1 500 гривень. Однак, є і ті, хто зовсім не відчує індексування, йдеться про:

осіб, що вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;

тих, хто отримує найбільші пенсії (прокурори, судді);

громадян, яким призначено виплати менші за мінімальні.

Якщо особі призначені виплати менші за мінімальні, їй автоматично надають спеціальну надбавку. Таким чином, пенсія сягає гарантованого розміру. Під час індексації ця доплата анулюється. Натомість пенсія зростає до вказаного розміру, завдяки індексуванню.