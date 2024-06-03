Пенсія в Україні: чи чекати пенсіонерам на зміни влітку
Пенсіонерів в Україні цікавить питання про те, чи варто очікувати на збільшення пенсії влітку. Відтак, зростання виплат може відбуватися лише у окремих категорій осіб.
Які зараз розміри пенсійних виплат в Україні
Влітку індексацій та перерахунків пенсій не заплановано. Річ у тім, що частина виплат вже зросла на початку року через збільшення прожиткового мінімуму, а інша була проіндексована навесні.
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Таким чином, нині мінімальна пенсія в Україні складає 2 361 гривню для пенсіонерів без необхідного страхового стажу та 2 725 гривень для пенсіонерів, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу. В той час, як максимальна виплата зросла до 23 610 гривень.Цікаво! Нині середній розмір пенсії в Україні складає 5 743,27 гривні.
Чи зростуть пенсії по інвалідності
У 2024 році розміри пенсій для осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп незначно збільшилися порівняно з попереднім роком. Поки додаткових зростань не очікується. Тому нині розмір виплати залежить від ступеня інвалідності та трудового стажу особи.
Мінімальний розмір таких пенсій наступний:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривень.
А у кого тоді зростуть виплати
Влітку підвищення отримають пенсіонери, які досягнули певного віку. Така доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії. При цьому, розмір надбавки за віком змінюється залежно від віку:
- особи від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Також можуть розраховувати на доплату пенсіонери старше 80 років з погіршеним станом здоров'я. Вона може сягати 944 гривні. При цьому, особа має відповідати певним критеріям:
- проживати на самоті;
- потребувати догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;
- мати пенсію за віком.