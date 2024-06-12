Як підвищити пенсію на понад 50%: дієві поради від ПФУ

Українці можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Однак, якщо громадянин вирішить піти на заслужений відпочинок пізніше, він може значно підвищити свої виплати.

Як можна збільшити пенсію

Якщо громадянин вирішує вийти на пенсію пізніше, він може значно збільшити свої виплати. Підвищення відбувається завдяки "бонусам" доступним за відстрочку.

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На скільки зростає пенсія:

0,5% – якщо відстрочка менш як 60 місяців – такий відсоток надається за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення пенсійного віку;

0,75% – якщо відстрочка більш як 60 місяців.

Тобто, за 6 років відстрочки пенсіонер може додаткового отримати 54%.

Як відбувається відстрочка пенсії

При вказаних розрахунках, до уваги беруться лише повні місці стажу.

Громадянин, який хоче вийти на пенсію пізніше, має повідомити про це ПФУ. Інакше, цей процес може відбутися автоматично, після досягнення особою пенсійного віку.

Відтермінована пенсія призначається після особистого звернення громадянина у ПФУ. Коли це відбувається: