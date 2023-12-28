Індексація пенсій може не відбутися: у ПФУ назвали причину

Відповідно до плану на наступний рік, масштабна індексація пенсійних виплат має початися 1 березня. Однак, є обставини, через які процедура перерахунку не відбудеться.

Чому можуть скасувати індексацію

Міністерка Оксана Жолнович повідомила у ефірі телемарафону, що березнева індексація пенсійних виплат може бути скасована, передає 24 Канал. На її думку, це імовірно, якщо Україна вчасно не отримає міжнародну грошову допомогу.

Читайте також Уряд затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки: до чого готуватись українцям

Оксана Жолнович Науковий ступінь/посада Міністерство соціальної політики в кінці року уклало угоду із Світовим банком майже на 2 мільярди доларів, і ці кошти на перші місяці покриють нам базові соціальні видатки. То ж я впевнена, що люди не залишаться без необхідних коштів.

Жолнович наголошує, що базова пенсія буде виплачена, на це фінансовий ресурс є. До того ж потрібно розуміти, що допомога для ВПО також знаходиться під питанням, зважаючи на затримку надходження коштів від міжнародних партнерів.

Своєю чергою, перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила про план дій, який дозволить втримати стабільність в українському економічному секторі поки не буде отримана грошова допомога від Заходу. Вона також наголосила на тому, які кроки має зробити уряд для покращення ситуації в країні.

Як зросте пенсія у 2024 році

Мінімальна пенсія зросте з 1 січня 2024 року. Розмір цих виплат збільшиться з 2 093 до 2 361 гривні. Відповідно, максимальна пенсія становитиме 23 610 замість 20 930 гривень.

Основне підвищення пенсійних виплат планувалось у березні, під час масштабної індексації. Вважається, що середній розмір пенсії має зрости 5 350 до 6 000 гривень.