Через зростання податків в українців може знизитися купівельна спроможність

Збільшення податків і військового збору в Україні викликає чимало дискусій. Деякі експерти вважають, що це призведе до переходу бізнесу в тінь, а держбюджет може понести втрати замість очікуваного приросту.

На що вплинуть нові податки

Підвищення податкового навантаження торкнеться й пересічних громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЕТА.UA.

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Загалом, підвищення податків і військового збору збільшить надходження до бюджету, але водночас позначиться на доходах громадян.

Зокрема, працюючі українці втратять додаткові 3,5% зі своїх заробітків. Тобто ті, хто отримують мінімальну зарплату, відраховуватимуть щомісяця 280 гривень військового збору.

Зауважте! В середньому працюючий громадянин сплачуватиме 730 гривень щомісяця, що для багатьох стане вагомою втратою, адже доходи та так не завжди покривають базові потреби.

Як зростання податків вплине на банки та ФОПів

Підвищення податків найбільше вдарить по банках та фінансових установах, оскільки для них податки на прибуток зростуть значно, причому для банків підвищення діятиме з 1 січня 2024 року.

Важливо! Це може стимулювати деякі банки та фінансові компанії приховувати частину прибутків, що може спричинити зростання тінізації економіки.

ФОПи третьої групи сплачуватимуть додатково 1% від доходу, що істотно на їхній діяльності не позначиться. ФОПам інших груп доведеться сплачувати додатково 800 гривень щомісяця, що також не спричинить суттєвих змін.

Як податки вплинуть на ФОПів Вплив податкового підвищення на ціни буде невеликим, у межах 1%. Однак зниження добробуту населення найбільше відчуватиметься через збільшення військового збору з 1,5% до 5%, що знизить доходи громадян.

Експерти вважають, що альтернативним варіантом для збільшення бюджету могло б бути підвищення мінімальної зарплати до 10 000 гривень. Це дозволило б збільшити бюджетні надходження приблизно на ту ж суму, яку планується отримати від підвищеного військового збору, і, ймовірно, уникнути підвищення останнього.