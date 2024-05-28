Світовий борг досяг рекордних показників і перевищив 300 трильйонів доларів

У першому кварталі 2024 року світовий борг значно перевищив очікування. З січня по березень цей показник сягнув 315 мільйонів доларів.

Чому борг так зріс

Очікуваний глобальний ВВП у 2024 році має бути 109,5 трильйонів доларів. Світовий борг перевищує це значення майже втричі.

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Для розуміння, можемо розділити світовий борг – 315 трильйонів доларів на 8,1 мільярда людей, які проживають на Землі. Вийшло б, що кожен громадянин мав би заборгованість у розмірі 39 тисяч доларів.

Як розподіляється борг:

Глобальний борг домогосподарств (наприклад, кредити, іпотеки) сягає 59,1 трильйона доларів.

Корпоративний борг, який з'являється через фінансування компаніями свого розвитку – 164,5 трильйона доларів (70,4 трильйона доларів припадає на фінсектор).

Державний борг задіюється для фінансування державних ініціатив (без зростання податків) – 91,4 трильйона доларів

У яких країнах найбільші борги

210 трильйонів доларів боргу належить країнам, що мають розвинену економіку. Найбільша частка припадає на Японію та США.

Ще 105 трильйонів доларів розподілено між країнами, що розвиваються. Найбільше з усіх "поповнюють" борг Китай, Мексика та Індія.

що саме у розвинених країнах загальний показник співвідношення боргу та ВВП скорочується. А от у державах, що розвиваються, навпаки – досяг нового максимуму у 257%.