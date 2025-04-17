Аналітики прогнозують найповільніше зростання світового ВВП з 2009 року

Fitch Ratings знизило прогноз зростання світової економіки на 2025 рік, посилаючись на наслідки нової хвилі торгівельної напруги. Очікуване зростання ВВП становитиме менш як 2%, що стане найгіршим показником із 2009 року.

Оновлені прогнози

Агентство також скоригувало оцінки для США та Китаю, зменшивши їх на 0,5 відсоткового пункта порівняно з прогнозом у березні, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Fitch Ratings.

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Fitch прогнозує, що економіка США зросте на 1,2% у 2025 році, хоча наприкінці року темпи сповільняться до 0,4% у річному вимірі. Зростання ВВП Китаю, за очікуваннями, залишиться нижче 4%, а економіка Єврозони не перевищить 1%.

Цікаво! Ставка тарифів між США та Китаєм збережеться на рівні понад 100%, з подальшим зниженням до 60% у 2026 році.

Які ще прогнози

Інфляція в США може перевищити 4%, що, на думку Fitch, відтермінує зниження ключових ставок ФРС до кінця 2025 року, водночас послаблення долара може стимулювати зниження ставок в Європі та країнах, що розвиваються.

Fitch зменшив прогноз ціни на нафту Brent у 2025 році на 5 доларів – до 65 доларів за барель. Водночас Світова організація торгівлі очікує, що через запроваджені США мита глобальна торгівля товарами скоротиться на 0,2% у 2025 році, але знову зростатиме у 2026-му.