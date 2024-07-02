Чи відбудеться зростання тарифів до кінця 2024 року

Цьогоріч деякі тарифи уже зросли. Зокрема, вартість електроенергії збільшилась майже у 2 рази.

Чому можуть зрости тарифи

Нардеп Олег Семінський заявив, що представники МВФ натякали українським урядовцям на зняття мораторію, який забороняє підвищення тарифів. Однак, документальних підтверджень цього немає.

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Насправді МВФ поки не наполягає на цьому. Український уряд теж підвищення тарифів до кінця року не планує.

Олег Семінський Народний депутат Вони просто висловлюють своє бачення. Треба знову ж таки виходити з реалій, які ми маємо в країні – війна, доходи населення тощо.

Ідея підвищення тарифів виникла не просто так. Зокрема, зростання вартості електроенергії пояснюється значними пошкодженнями енергосистеми. Внаслідок атак росіян, лише навесні 2024 року Україна отримала збитки у розмірі 1 мільярд доларів.

Для відновлення енергосистеми потрібне фінансування. Один зі шляхів отримання цих коштів – збільшення тарифів.