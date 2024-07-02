Які пенсії у суддів Верховного Суду

Деяким українським суддям на пенсії виплачується до 240 тисяч гривень щомісяця, при цьому середня пенсія для суддів перевищує 100 тисяч гривень.

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Судді Верховного Суду отримують пенсії понад 200 тисяч гривень на місяць.

Наприклад, на початку 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відставку судді Верховного Суду в Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко. У своїй декларації за 2023 рік вона вказала:

2 675 423 гривні зарплати – у середньому 222 951 гривню на місяць;

2 599 606 гривень пенсії – у середньому 216 633 гривень на місяць.

А от колишній голова Верховного суду Ярослав Романюк за минулий рік задекларував пенсію в розмірі 2 937 000 гривень, що становить приблизно 244 752 гривні на місяць.

Зауважте! Високі пенсії колишніх суддів Верховного суду пов'язані з тим, що їхні колеги, які продовжують працювати, отримують значно вищі зарплати, ніж судді нижчих інстанцій.

Які пенсії суддів господарських судів

Судді спеціалізованих судів заробляють значно менше. Наприклад, голова Господарського суду Тернопільської області Сергій Стопник, який пішов у відставку 15 березня 2023 року, за 9,5 місяця отримав пенсію в розмірі 100 356 гривень.

Суддя у відставці та колишній голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко вийшов на пенсію у 41 рік. Зараз йому 46 років, і він отримує щомісячну пенсію в розмірі 81 тисяча гривень.

Зауважте! Це значно менше від середньої пенсії судді, оскільки до свого 40-річчя Овсієнко не встиг заробити достатньо суддівського стажу для отримання високої пенсії.