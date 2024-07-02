Какие пенсии у судей Верховного Суда
Некоторым украинским судьям на пенсии выплачивается до 240 тысяч гривен ежемесячно, при этом средняя пенсия для судей превышает 100 тысяч гривен.
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Судьи Верховного Суда получают пенсии более 200 тысяч гривен в месяц.
Например, в начале 2023 года Высший совет правосудия принял решение об отставке судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко. В своей декларации за 2023 год она указала:
- 2 675 423 гривны зарплаты – в среднем 222 951 гривну в месяц;
- 2 599 606 гривен пенсии – в среднем 216 633 гривен в месяц.
А вот бывший председатель Верховного суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2 937 000 гривен, что составляет примерно 244 752 гривны в месяц.
Какие пенсии судей хозяйственных судов
Судьи специализированных судов зарабатывают значительно меньше. Например, председатель Хозяйственного суда Тернопольской области Сергей Стопник, который ушел в отставку 15 марта 2023 года, за 9,5 месяца получил пенсию в размере 100 356 гривен.
Судья в отставке и бывший председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко вышел на пенсию в 41 год. Сейчас ему 46 лет, и он получает ежемесячную пенсию в размере 81 тысяча гривен.